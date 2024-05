Come promesso, la Warner Bros ha diffuso oggi il nuovo trailer di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel diretto da Tim Burton della sua pellicola cult datata 1988.

Potete ammirarlo qui in alto in originale, a seguire in italiano:

Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Che ne pensate del nuovo trailer e quanto attendete Beetlejuice Beetlejuice? Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Lasciate un commento!

