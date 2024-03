Dopo le foto ufficiali, la Warner Bros ha diffuso online il primo trailer di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel diretto da Tim Burton della sua pellicola cult datata 1988, e così è giunto il momento di fare una ricapitolazione su tutto ciò che sappiamo della pellicola.

Il titolo

Tim Burton ha spiegato in un’intervista che si è interrogato molto sul titolo e sulla natura del sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello. “Abbiamo parlato di così tante possibilità, all’inizio pensavamo a Beetlejuice e la casa stregata, Beetlejuice va a ovest. Le idee erano tante” ha spiegato. Quando ha poi trovato l’idea giusta per il seguito, dopo diversi decenni, ha avuto le idee molto più chiare:

Sono passati… quanto? Trentacinque anni. Beetlejuice 2 non mi sembrava giusto, non mi sembrava quel tipo di film. L’altro a cui avevo pensato, visto che uno dei miei film di Dracula preferiti è Dracula A.D. 1972 [1972: Dracula colpisce ancora!], è proprio Beetlejuice 2024 A.D., ma abbiamo preferito un bel titolo più semplice.

In effetti, nonostante il titolo ufficiale sia Beetlejuice Beetlejuice, nella schermata finale del trailer leggiamo anche “2024 D.C.”

La trama

Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Il cast

Nel film Michael Keaton è di ritorno nei panni del protagonista, ma insieme a lui dal primo film ci sono anche Winona Ryder nei panni di Lydia e Catherine O’Hara nelle vesti di Delia insieme. Si aggiungono al cast i nuovi ingressi Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti al suo debutto in un lungometraggio, la candidata agli Emmy Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e il candidato all’Oscar Willem Dafoe.

La troupe

La squadra creativa di Burton che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Haris Zambarloukos (Shark 2 – L’abisso, Assassinio sull’Orient Express) e diversi suoi collaboratori storici come lo scenografo Mark Scruton (Mercoledì), il montatore Jay Prychidny (Mercoledì), la costumista premio Oscar Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street, Il mistero di Sleepy Hollow), il supervisore creativo degli effetti delle creature e del trucco speciale vincitore del Premio Oscar Neal Scanlan (Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street, Charlie e la fabbrica di cioccolato), il compositore Danny Elfman (Big Fish, The Nightmare Before Christmas, Batman), e il Premio Oscar per le acconciature e il trucco Christine Blundell (Topsy-Turvy Sotto-sopra).

Il trailer

Un approccio “pratico”

Michael Keaton ha raccontato che lui e Tim Burton hanno concordato sin da subito sul fatto che gli effetti digitali non dovessero essere troppo invadenti.

“Non ero interessato a qualcosa di troppo tecnologico, doveva sembrare artigianale” ha spiegato, prima di fare riferimento a una scena con una testa rimpicciolita (come nel primo film) realizzata fisicamente. “C’erano delle persone addette a muovere tutto lì sotto“.

“È stata la cosa più emozionante” ha concluso. “Fare cose del genere dopo anni passati davanti a un green screen, a immaginarti persone che non ci sono davanti a te, è stato spassosissimo“.

Burton ha poi spiegato: “Mi serviva un ritorno alle origini, a quella qualità artigianale. Ha rinvigorito il mio amore per il cinema“.

Uno sguardo al passato

Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live!, Michael Keaton ha spiegato cos’è che tanto ama del personaggio e ha lasciato intendere che nel seguito ci sarà un flashback:

La cosa bella di interpretare Beetlejuice è che, avete presente la frase cliché: “Il mio personaggio non lo farebbe”? Ecco, con lui non vale. Lui farebbe di tutto, il che è bellissimo da interpretare. Tuttavia, per il secondo film, che è bellissimo, Tim mi ha proposto una certa idea. Lo ammetto, gli ho detto: “Oh, ok. Non so, ma buona fortuna“. Perciò vedremo un po’ il suo passato, sarà una sorpresa per tutti.

Michael Keaton ha già visto il film

Durante una recente intervista al Jess Cagle Show per SiriusXM, Keaton ha rivelato inoltre di avere già visto il film:

L’ho visto da poco ed è davvero divertente! Lo rivedrò di nuovo dopo qualche ritocchino in sala di montaggio e posso dire con sicurezza che é davvero forte! Il primo era divertente e visivamente emozionante. Il sequel è tutto questo, ma con dei momenti davvero interessanti e commoventi qua e là. Non ero pronto a dire il vero. Il primo Beetlejuice l’avrò visto dall’inizio per bene solo una o due volte e non lo rivedevo da un sacco di tempo, così ho fatto un tuffo nel passato e me lo sono rivisto.

Il personaggio (spoiler) di Willem Dafoe

Nonostante si sia pentito di aver svelato dettagli sul suo personaggio, Willem Dafoe ha raccontato chi è stato chiamato a interpretare in questo film:

Non ho ancora visto alcuna scena, ma è stato divertente da girare. Interpreto un agente di polizia nell’aldilà, quindi sono un morto. E nella vita ero un attore di film d’azione di serie B, solo che ho avuto un incidente e sono morto, finendo nell’oltretomba. Grazie alle mie abilità, sono diventato un detective nell’aldilà, e quello è il mio lavoro! La cosa è particolarmente divertente per via di ciò che facevo in vita, e cioè l’attore di film d’azione di serie b!

La data d’uscita

Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Che ne pensate e quanto attendete Beetlejuice Beetlejuice? Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Lasciate un commento!

