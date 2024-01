Lo scorso novembre, Willem Dafoe aveva svelato quale personaggio interpreterà in Beetlejuice 2, sequel della leggendaria pellicola datata 1988 sempre diretto da Tim Burton: scoprite chi in quest’articolo.

In una recente intervista con The Guardian, l’attore ha dichiarato di essersi pentito per essersi lasciato sfuggire la notizia:

L’ho detto qualche giorno fa e me ne pento, perché mi viene in mente che Tim Burton è probabilmente una di quelle persone a cui non piace che si parli del film. Probabilmente ha pensato: “Quello str*nzo, avrebbe dovuto tenere la bocca chiusa!”. (Ride). Ho avuto un momento di debolezza. Ho vuotato il sacco, come si suol dire.

Beetlejuice 2, lo ricordiamo, uscirà il 6 settembre 2024 distribuito dalla Warner Bros. Nel cast ritroveremo anche Winona Ryder e Catherine O’Hara, insieme ai nuovi arrivati Justin Theroux e Jenna Ortega. Nulla sappiamo sulla trama, ma la versione più recente della sceneggiatura è stata scritta da Al Gough e Miles Millar, creatori di Mercoledì. Una prima bozza era stata scritta da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (anche produttori), poi rimaneggiata da Mike Vukadinovich.

Cosa ne pensate della rivelazione su Beetlejuice 2 da parte di Willem Dafoe? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: The Guardian

Classifiche consigliate