Per celebrare l’arrivo in streaming di Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), Netflix ha diffuso online un trailer della pellicola che richiama, in maniera molto marcata, quello originale del primissimo film della saga uscito nel 1984 per la regia di Martin Brest.

E c’è un motivo ben preciso per questa marcata somiglianza: per confezionare il video promozionale, Netflix ha ingaggiato proprio Benedict Coulter, il montatore che, negli anni ottanta, aveva partorito il trailer di Beverly Hills Cop quando lavorava alla Kaleidoscope Films.

L’unica richiesta fatta dal gigante dello streamer a Benedict Coulter per questo trailer dal taglio anni ’80 di Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F) è stata di usare il voice over di Don LaFontaine che aveva usato per il trailer del secondo film, al posto dell’originale di Gene McGarr.

Nel trailer del primo film potevamo udire McGarr dire:

Eddie Murphy is a Detroit Cop on vacation in Beverly Hills

Quello di LaFontaine era molto più appropriato al quarto film considerato che diceva:

Axel Foley is back, back where he doesn’t belong, reunited with his old buddies. The heat’s back on!

Ecco, a seguire, i due trailer dei primi due film:

Racconta Benedict Coulter a Deadline:

Probabilmente Don sta ridendo e dicendo “Sono morto da 16 anni e stanno ancora usando la mia voce”. Ho chiamato la vedova di LaFontaine per chiedere il permesso di usare la voce di suo marito. Oggi i trailer non sono narrati. Si usano grafici e carte. Non si sente molto di quel tipo di voice-over vecchia scuola. Oggi le cose sono molto più eleganti, molto più raffinate, con un sacco di sound design e trucchi visivi. I miei erano semplicemente esplosivi, sparati, con musica a tutto volume. Stop, vai, vai, vai. La cosa divertente è che all’inizio, credo nei primi due montaggi che ho mostrato al regista di Axel F Mark Molloy, lui ha detto: “Whoa, whoa. Non so se magari sia troppo”. Io ho risposto “Beh, lo stile è questo. È così che montavamo i video negli anni ’80. Ti buttavamo addosso di tutto.

Diretto da Mark Molloy, il film è stato scritto da Will Beall con Tom Gormican e Kevin Etten. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Deadline

