Black Flies, thriller diretto da Jean-Stéphane Sauvaire, con Sean Penn, Tye Sheridan, Katherine Waterston, Michael Pitt e Mike Tyson, tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Shannon Burke, è stato presentato in Concorso alla 76° edizione del Festival di Cannes.

BLACK FLIES: LA TRAMA

Ollie Cross (Tye Sheridan), paramedico alle prime armi, trascorre le notti in corse adrenaliniche su un’ambulanza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York a Brownsville, Brooklyn, mentre di giorno studia per gli esami di medicina in un tugurio di Chinatown. Lavorando al fianco del veterano Gene Rutkovsky (Sean Penn), Cross scopre in prima persona il fascino e l’alienazione di un lavoro che oscilla tra la paura e la compassione, e che a volte sconfina nell’ambiguità etica. Proseguendo il suo percorso di analisi della violenza all’interno delle istituzioni e all’interno di comunità isolate, il regista francese Jean-Stéphane Sauvaire (Una preghiera prima dell’alba<...