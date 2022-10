Black Panther 2, la canzone di Rihanna e una nuova clip con Namor!

Dopo sei anni, Rihanna è tornata sulla scena musicale con un nuovo singolo, Lift Me Up, una delle sue due canzoni inedite scritte per la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever.

La canzone è un tributo allo scomparso Chadwick Boseman, ed è stata composta da Tems, Rihanna, dal regista Ryan Coogler e dal compositore della colonna sonora Ludwig Göransson.

Nei prossimi giorni verranno diffusi ulteriori dettagli sull’album di canzoni che Rihanna ha curato per il lancio del film, come aveva fatto Kendrick Lamar con il primo film.

“Dopo aver parlato con Ryan e ascoltato la sua direzione per il film e la canzone, volevo scrivere qualcosa che rappresentasse un caldo abbraccio nei confronti di tutte le persone che ho perso nella mia vita,” ha commentato Tems. “Ho cercato di immaginare come mi sentirei se potessi cantare a loro, adesso, esprimendogli quanto mi mancano. Rihanna è stata un’ispirazione per me, quindi sentirla cantare questa canzone è un grande onore”.

Potete ascoltare la canzone qui sopra!

Qui sotto, invece, potete vedere una nuova clip del film trasmessa da Jimmy Kimmel ieri sera. Al centro della scena, Namor, interpretato da Tenoch Huerta.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.