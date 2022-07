Black Panther: Wakanda Forever, ascolta le prime tracce della colonna sonora e “No Woman No Cry” presente nel trailer

Come promesso dopo il panel di Black Panther: Wakanda Forever al San Diego Comic-Con, è disponibile da poche ore un prologo musicale del film di Ryan Coogler, intitolato Wakanda Forever Prologue.

I tre pezzi diffusi dai Marvel Studios sono, come potete ascoltare qui in alto, una rivisitazione di No Woman No Cry a cura della cantante nigeriana Tems, A Body, A Coffin di Ammaarae e Soy di Santa Fe Klan.

Potete ascoltarle qui di seguito:

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

