Black Panther – Wakanda Forever: ecco il trailer finale, domani le prevendite

I Marvel Studios hanno diffuso oggi il trailer finale di Black Panther: Wakanda Forever, atteso cinecomic diretto da Ryan Coogler in uscita nelle sale a novembre.

Potete ammirarlo qui in alto in attesa di domani, quando saranno aperte le prevendite in tutto il mondo (negli Stati Uniti già da oggi). L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Ecco anche il poster:

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever vede nel cast anche Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.