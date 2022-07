Black Panther: Wakanda Forever, il trailer in versione IMAX e un nuovo poster

Abbiamo già avuto modo di vedere il primo teaser trailer di Black Panther: Wakanda Forever, la pellicola che il prossimo novembre chiuderà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La IMAX Corporation ha diffuso su YouTube anche la versione del filmato che ci permette di avere un assaggio delle scene del lungometraggio di Ryan Coogler che si avvalgono dello spettacolare formato. Proprio per questo, durante la visione, noterete un passaggio da un formato all’altro con un allargamento del frame.

Ma non è tutto. A seguire potete ammirare il poster che Ryan Meinerding, character designer, creative director e boss del visual development presso i Marvel Studios, ha realizzato in occasione del Comic-Con di San Diego.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

