Qualche giorno fa la Disney ha annunciato che, il cinecomic Marvel con, non arriverà più nei cinema a maggio come inizialmente previsto.

La nuova data d’uscita annunciata è il 9 luglio, ma non è stata la sola novità: proprio come Raya e l’ultimo drago e Mulan, infatti, il film sarà fruibile anche su Disney+ con accesso VIP. La versione localizzata del trailer conferma che la pellicola approderà nelle sale italiane lo stesso giorno.

In vista dell’uscita, ecco un trailer nuovo di zecca, anche in italiano. Il trailer contiene una serie di flashback in cui vediamo una giovane Natasha Romanoff interpretata da Ever Gabo Anderson, la figlia di Milla Jovovich e Paul W. S. Anderson, ora sul set di Peter Pan.

Il film sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Black Widow, il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (Guardiano Rosso), Florence Pugh (Yelena Belova), O-T Fagbenle e Rachel Weisz (Melina).

