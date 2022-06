Netflix ha diffuso online il primo trailer di Blonde, il film biografico su Marilyn Monroe con Ana de Armas che, di recente, ha ricevuto il rating vietato ai minori negli Stati Uniti. Il film sarà disponibile in streaming su Netflix il prossimo 23 settembre.

Il film è basato sull’omonima opera letteraria del 2000 scritta da Joyce Carol Oates che racconta una storia romanzata della vita di Marilyn Monroe. Il lungometraggio è diretto da Andrew Dominik (L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, Cogan – Killing Them Softly) anche autore della sceneggiatura.

Nel cast di Blonde, in aggiunta ad Ana de Armas, troviamo anche Adrian Brody nei panni di Arthur Miller, Bobby Cannavale in quelli di Joe DiMaggio, Caspar Phillipson sarà John F. Kennedy, Julianne Nicholson è Gladys Pearl Baker, Toby Huss interpreterà Alan “Whitey” Snyder, Xavier Samuel sarà invece Charles Chaplin Jr. e in fine Luke Whoriskey nei panni di James Dean.

