La Warner Bros ha diffuso oggi il primo trailer di Blue Beetle, il nuovo film DC in uscita nei cinema di tutto il mondo il 18 agosto.

La pellicola segna il debutto sul grande schermo del supereroe della DC ed è diretta da Angel Manuel Soto, mentre il protagonista è Xolo Maridueña nel ruolo che dà il titolo al film, Blue Beetle, e in quello del suo alter ego, Jaime Reyes.

Potete ammirare il trailer italiano qui in alto, a seguire in lingua originale:

Questa la sinossi:

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.