La A24 ha diffuso in rete il trailer di Bodies Bodies Bodies, thriller/horror diretto da Halina Reijn il cui cast comprende anche Maria Bakalova (Borat 2).

LEGGI –Maria Bakalova e Amandla Stenberg nel cast di Bodies Bodies Bodies

Il lungometraggio segue le vicende di un gruppo di ricche ventenni i cui svaghi prendono una piega mortale.

Del cast fanno parte anche Pete Davidson, Amandla Stenberg, Myha’la Herrold, Rachel Sennott, Chase Sui Wonders e Lee Pace.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 12 agosto. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Di recente Maria Bakalova ha ottenuto una nomination all’Oscar per il suo ruolo in Borat – Seguito di film cinema. Prossimamente la vedremo in titoli come The Bubble e Women Do Cry.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti in calce all’articolo se avete un abbonamento a Badtaste+!

Vi ricordiamo che potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch a questo link!

FONTE: A24