Bones and All: una clip vietata ai minori del film con Timothée Chalamet

Bones and All

La MGM ha diffuso online una clip VM tratta da Bones and All, atteso, nuovo film di Luca Guadagnino con Taylor Russell e Timothée Chalamet in arrivo nelle sale il 23 novembre.

Potete ammirare la clip nella parte superiore della pagina.

Nel cast della pellicola ci sono anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Bones and All, vincitore del Leone d’argento alla regia e del Premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Taylor Russell alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà al cinema dal 23 novembre.

FONTE: MGM