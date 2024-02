È arrivato finalmente online il primo, esplosivo trailer di Borderlands, l’adattamento cinematografico del celebre franchise videoludico di Gearbox Software prodotto dalla Lionsgate e diretto da Eli Roth.

Nel film troviamo Cate Blanchett, Edgar Ramirez, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Jamie Lee Curtis e Jack Black.

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre qui sotto trovate il poster!

Lilith (Blanchett), una famigerata cacciatrice di taglie con un misterioso passato, torna controvoglia su Pandora, il pianeta più caotico della galassia che è anche la sua casa. La sua missione è trovare la figlia perduta di Atlas (Ramírez), il S.O.B. più potente dell’universo. Lilith si troverà a formare un’improbabile alleanza con un team di disadattati – Roland (Hart), un consumato mercenario in missione; Tiny Tina (Greenblatt), una pericolosissima tredicenne; Krieg (Munteanu), muscoloso protettore di Tina; Tannis (Curtis), la scienziata stravagante che ne ha viste di tutti i colori, e Claptrap (Black), un robot molto saggio. Insieme, questi improbabili eroi dovranno combattere una specie aliena e dei pericolosi banditi per scoprire uno dei segreti più esplosivi di Pandora. Il destino dell’Universo potrebbe essere nelle loro mani – ma dovranno combattere per qualcosa di più: loro stessi.

L’uscita americana è fissata per il 9 agosto.