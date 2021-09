Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di, film anime ambientato nell’universo di Bright, film di David Ayer con Will Smith.

Diretto da Kyohei Ishiguro, il film è basato su una sceneggiatura di Michiko Yokote: l’opera è ambientata in Giappone tra la fine del Shogunate e l’inizio del periodo Meiji e segue la storia di un samurai errante senza un occhio di nome Izo e un orco di nome Raiden che collaborano per portare un elfo femmina a nord nella terra degli elfi.

Atsushi Yamagata si è occupato del character design.

Tra i doppiatori in lingua originale troviamo Simu Liu (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), Fred Mancuso e Yuzu Harada.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 12 ottobre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Riguardo al film di David Ayer:

Bright, ricordiamo, è ambientato in un presente alternativo nel quale esseri umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi.

Questa la sinossi: