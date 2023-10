Francesco Alò ci parla di C’è ancora domani, il film diretto da Paola Cortellesi con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Giorgio Colangeli, Emanuela Fanelli, Francesco Centorame presentato alla Festa del cinema di Roma e in uscita al cinema il 26 ottobre.

C’È ANCORA DOMANI: LA TRAMA

Delia (Paola Cortellesi) è la moglie di Ivano, la madre di tre figli. Moglie, madre. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anni ’40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Ivano (Valerio Mastandrea) è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre, direttamente con la cinghia. Ha rispetto solo per quella canaglia di suo padre, il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la ba...