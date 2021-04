Proprio nel giorno di uscita dell’episodio conclusivo di, dall’ Hollywood Reporter è giunta la notizia che il creatore della seriee lo sceneggiatore Dalan Musson (autore del quinto episodio) stanno scrivendo

Per il momento si tratta di voci di corridoio molto credibili, ma ancora non ufficiali visto che la notizia non è giunta dai Marvel Studios.

Entertainment Weekly ha indagato chiedendolo al diretto interessato Anthony Mackie, che però ha frenato un po’ gli entusiasmi:

L’ho scoperto praticamente ieri mentre facevo la spesa. Il tizio alla cassa di nome Dwayne mi ha detto: “Ehi, ma è vero?“. Io gli ho risposto: “Non so nulla“. Ecco cos’è che adoro della Marvel, ti chiamano e ti dicono: “Vieni a Los Angeles, dobbiamo parlare“. Sono davvero emozionato di scoprire cosa succederà, ma non so nulla.

ComicBook.com ha invece posto la stessa domanda al creatore della serie Spellman, che ha invitato ad attendere che la notizia sia ufficiale:

Chi l’ha detto? Kevin [Feige]? Fossi in voi aspetterei che sia il nostro uomo a parlarne.

Con tutta probabilità sia Mackie che Spellman hanno preferito non sbilanciarsi in attesa di un annuncio ufficiale.

