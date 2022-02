Credo che a Kevin Feige non venga dato abbastanza credito per essere un genio e per aver dato vita a tutto questo mondo. Ogni singolo film è legato strettamente a qualcos’altro e ad altre storie, ci sono così tanti film che a volte non hanno il credito che meritano.

Nel corso di un’intervista per Vanity Fair (che potete ammirare qui in alto),ha parlato dell’Universo Marvel e di, il presidente dei Marvel Studios che secondo l’attore non viene celebrato abbastanza:

Ha poi parlato di un cambiamento avvenuto sul set di Captain America: Il primo Vendicatore che lo ha indotto a pensare che non avrebbe avuto un futuro nei panni di Bucky:

Ero al corrente della fine della storia, dovevo cadere da questo treno e poi dovevo indossare una manica verde [per motivi di effetti visivi]. Era l’unica indicazione di una possibilità che potessi tornare, perché nessuno mi aveva detto nulla. Poi, il giorno delle riprese mi dissero: “Guarda, niente manica verde“. Fu allora che pensai: “Oh, tutto qua. Morirò su quel treno e non ci sarà alcun ritorno“. La verità è che non sapevano quale braccio usare o cose simili, perciò decisero tutto dopo.

Fu nel secondo film di Captain America, infatti, che Sebastian Stan apparve nei panni del Soldato d’inverno con un braccio meccanico.