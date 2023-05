Ieri sera è stata posata una stella sulla Hollywood Walk of Fame in onore di Carrie Fisher, attrice scomparsa nel 2016 a soli 60 anni. All’evento, che potete vedere nel video qui sopra, ha partecipato anche Mark Hamill, che per l’occasione ha letto un tributo da lui scritto proprio nel 2016, all’indomani della morte dell’amata collega, che in Star Wars interpretava la sorella di Luke Skywalker, Leia.

“È davvero difficile per me trovare delle parole che rendano giustizia a Carrie,” ha detto Hamill. “Inizialmente ho preso un quadernetto per appuntarmi qualche pensiero, ma poi ho trovato un messaggio che scrissi poco dopo la sua morte. Ho pensato che fosse attualissimo anche oggi, così come quando l’ho scritto”.

Ecco il tributo:

Era impegnativa? Era esigente? Senza dubbio. Ma tutto sarebbe stato molto più monotono e meno interessante se non fosse stata l’amica che era. Non smetterò mai di sentire la sua mancanza, ma sono grato di averla avuta con noi per tutto il tempo che abbiamo avuto a disposizione. Sono grato per le risate, la saggezza, la gentilezza e persino le sciocchezze da donna viziata e autoindulgente con cui la mia adorata gemella spaziale mi ha fatto impazzire nel corso degli anni. Quindi grazie, Carrie. Ti voglio bene.

Carrie era unica nel suo genere. Apparteneva a tutti noi, che ci piacesse o meno. Era la nostra principessa, accidenti! E l’attrice che la interpretava si è fusa in una donna splendida, indipendente, tremendamente divertente e capace di prendere in mano le situazioni, che ci ha lasciato a bocca aperta. Determinata e tosta, ma con una vulnerabilità che ti faceva tifare per lei e desiderare che avesse successo e fosse felice. Ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita professionale e personale. Entrambe sarebbero state molto più vuote senza di lei.

Intervistato da Variety poco prima della cerimonia, Hamill ha ricordato quando incontrò l’attrice per la prima volta – lui aveva 24 anni, lei 19:

Era la persona perfetta nel ruolo perfetto. Era lontana dall’essere una damigella in pericolo quanto si potesse immaginare. Era responsabile del suo stesso salvataggio. Credo che quella prima impressione che il pubblico ebbe stabilì davvero come percepivano Carrie nel complesso, e da lì è cresciuta ancora di più.

Alla cerimonia non sono stati invitati Todd Fisher, Joely e Tricia Leigh, rispettivamente fratello e sorelle di Carrie Fisher. La decisione è stata presa da Billie Lourd, figlia dell’attrice, che ha spiegato le sue motivazioni in un comunicato:

Pochi giorni dopo la morte di mia madre, suo fratello e sua sorella hanno scelto di elaborare il loro dolore pubblicamente e capitalizzare sulla morte di mia madre, rilasciando molteplici interviste e vendendo libri per molto denaro, con la morte di mia madre e di mia nonna come argomento. Ho scoperto tutto questo solo attraverso la stampa. Non mi hanno mai consultato o presa in considerazione, non hanno mai pensato a come ciò avrebbe influito sul nostro rapporto.

Per essere chiari, non c’è alcuna faida. Non abbiamo alcun rapporto. Questa è stata una decisione consapevole da parte mia per rompere il pattern di uno stile di vita di cui non voglio far parte, né io né i miei figli.