In occasione del Super Bowl, la Universal ha condiviso un breve ma divertente spot di Cattivissimo Me 4 tutto incentrato sui Minion.

Il video sembra un qualsiasi spot pubblicitario di un’azienda tecnologica, dei tanti che si possono vedere durante la partita, incentrato in particolare sull’intelligenza artificiale generativa. Alla fine, tuttavia, scopriamo che a generare le divertenti immagini a schermo (tra cui una “coppia reale di comici” con le fattezze di Will Ferrell e Steve Carell) sono nientemeno che i Minion!

Cattivissimo me 4, la sinossi

Dopo sette anni dall’ultimo Cattivissimo Me, Gru, il supercattivo preferito dal mondo intero, diventato agente della Lega Anti-Cattivi, torna al fianco dei Minions per un’entusiasmante, caotica e audace nuova era, con Cattivissimo Me 4 firmato da Illumination.

A due anni dal fenomeno estivo del blockbuster Minions – Come Gru Diventa Cattivissimo di Illumination, che ha incassato quasi 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, il più grande franchise nella storia dei film d’animazione inizia un nuovo capitolo in cui Gru (il candidato all’Oscar® Steve Carrell, doppiato da Max Giusti) e Lucy (candidata agli Oscar® Kristen Wiig) e le loro figlie – Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) e Agnes (Madison Polan) – accolgono un nuovo membro nella famiglia, Gru Jr., deciso a far disperare suo padre. Gru affronta un nuovo nemico, Maxime Le Mal (l’icona della commedia Will Ferrell) e la fidanzata, la femme fatale Valentina (candidata all’Emmy Sofia Vergara), per cui la famiglia sarà costretta alla fuga. Il film presenta nuovi personaggi interpretati da Joey King (Bullet Train), il vincitore di un Emmy Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) e Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin torna come voce iconica dei Minions e Steve Coogan, nominato agli Oscar®, torna come Silas Ramsbottom.

Cattivissimo Me 4 uscirà nel weekend del 4 luglio negli Stati Uniti, a fine agosto in Italia.

