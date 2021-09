Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano di(There’s Someone Inside Your House), thriller/horror diretto da Patrick Brice (Creep 2) e prodotto da James Wan e Shawn Levy.

Il lungometraggio, tratto dall’omonima opera letteraria di Stephanie Perkins, segue un gruppo di studenti delle scuole superiori che viene preso di mira da un misterioso assassino mascherato intento a svelare tutti i segreti più oscuri dei ragazzi.

Del cast fanno parteSydney Park, Kayla Heller, Theodore Pellerin e Sarah Dugdale.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 6 ottobre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La descrizione ufficiale del progetto:

Dai produttori di Stranger Things e dell’universo di The Conjuring arriva la storia di una studentessa dell’ultimo anno di liceo (Sydney Park) e del resto dei maturandi della sua nuova scuola, presi di mira da un killer mascherato intento a svelare i loro più oscuri segreti al resto del mondo. Tratto dal bestseller del New York Times di Stephanie Perkins. Diretto da Patrick Brice.

