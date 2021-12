Don't Look Up

Dopo tre settimane nei cinema italiani,è arrivato su Netflix il 24 dicembre, e così per le festività la piattaforma streaming ha fatto un regalo a tutti pubblicando su YouTube un ceppo di Natale davvero particolare ispirato al film di Adam McKay.

Nel video vediamo un “fuoco rilassante” in grado di generare una “calda atmosfera” in 4K: la cometa natalizia include anche un suono ASMR con un vento tempestoso in sottofondo e il crepitio delle fiamme. Un’idea esilarante che riprende il tema principale del disaster movie: una cometa sta per spazzare via il pianeta Terra, e il governo degli Stati Uniti sembra più interessato a capire come gestire politicamente la cosa anziché trovare una vera soluzione.

Potete vedere il video qui sopra e tenerlo in sottofondo nei freddi pomeriggi invernali!

La commedia apocalittica e satirica ha per protagonisti il Dottor Rangall Mindy (Leonardo DiCaprio) e la Dottoressa Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence). Nel cast anche Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Cate Blanchett, Tyler Perry, Ron Perlman, Ariana Grande e Scott Mescudi.

Ecco a seguire la sinossi ufficiale di Don’t Look Up: