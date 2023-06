Dalla Mgm arriva il primo trailer di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.

LEGGI – Challengers di Luca Guadagnino uscirà direttamente in streaming in Francia

Lo trovate nella parte superiore di questa pagina in italiano e in lingua originale qua sotto!

A seguire la sinossi ufficiale:

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist – West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor – The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

