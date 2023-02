Chi non salta bianco è: ecco il trailer del remake in arrivo su Hulu

20th Century Studios ha diffuso in rete il primo trailer di Chi non salta bianco è, remake del film del 1992 che aveva per protagonisti Woody Harrelson e Wesley Snipes.

Questa nuova versione ha per protagonisti Myles Bullock (BMF), Vince Staples (Lazor Wulf), Jack Harlow, Sinqua Walls, Lance Reddick, Teyana Taylor, Laura Harrier e Tamera “Tee” Kissen e sarà disponibile negli Stati Uniti su Hulu dal 19 maggio.

Il regista americano Calmatic (House Party) si è occupato della regia del film basandosi su una sceneggiatura di Kenya Barris.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Nella pellicola originale Woody Harrelson rivestiva i panni di Billy Hoyle, un ex aspirante giocatore di pallacanestro che in seguito diventa un tuffatore dopo il suo tentativo di entrare a far parte del mondo dell’NBA. Arrivato a Venice Baech (California) Billy incontra Sidney Deane (Wesley Snipes), un ragazzo afroamericano che sostiene di essere un ottimo giocatore di basket.

Blake Giffin dei Los Angeles Clippers ha prodotto il progetto insieme a Barris e a Ryan Kalil dei California Panthers Center.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!