Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 7 luglio 2022 al cinema

Durante una recente intervista con BBC Radio 1, Chris Hemsworth ha parlato di Thor: Love and Thunder, dal 6 luglio nei cinema italiani, ritrovandosi a scherzare su Hugh Jackman. Quando gli è stato fatto notare che interpreta Thor da 11 anni e che servirebbe ancora qualche anno per battere il record dell’interprete di Wolverine di 16 anni, Hemsworth ha ammesso. Non era mia intenzione, ma ora che me l’hai fatto notare, è una cosa che ha senso. Sono solo sei anni, sono arrivato fin qui, fermarmi sarebbe uno spreco. L’attore ha poi scherzato dicendo che farebbe qualche telefonata per assicurarsi che Jackman non ritorni a interpretare Wolverine in Deadpool 3: Ci sarò io in Deadpool al posto suo, sarà la mia offerta. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate delle parole di Chris Hemsworth? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch! LEGGI – Kevin Feige sulla Fase 4 e la prossima “grande saga” dei Marvel Studios

