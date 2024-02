È Chris Pratt il volto dello spot che la Pringles, il colosso degli snack salati di proprietà della Kellog Company, ha scelto per il divertente spot del Super Bowl.

Nel promo, che trovate nella parte superiore di questa pagina, Chris Pratt, per colpa dei suoi baffi nuovi di zecca, si ritrova ad assomigliare molto a Mr. P, ovvero l’uomo baffuto del logo delle Pringles. Una somiglianza che darà il via a una serie di effetti a catena che lo porteranno anche a interpretare il “biopic” del personaggio.

La curiosità sul nome di Mr. P, l’omino baffuto delle Pringles

Il logo delle Pringles venne realizzato dal designer Louis R. Dixon e, nel corso del tempo, ha subito svariati aggiornamenti grafici fino ad assumere i toni più minimal odierni. In questa pagina trovate l’evoluzione del logo nel corso dei decenni.

L’omino baffuto è sempre stato chiamato Mr. P, ma, nel 2006, cominciò a circolare il nome di Julius Pringles con cui è noto anche oggi. Si tratta però di un celebre caso di “incidente citogenetico” internettiano in cui una vera e propria bufala diventa, col passare del tempo, una “verità”. Nell’anno citato, due editor di Wikipedia inserirono, nella pagina delle Pringles, il nome di Julius Pringles in riferimento al logo baffuto dopo una serata di ca**eggio universitario. Erano anni in cui Wikipedia era una “terra di frontiera” più selvaggia di quanto non sia oggi in materia di modifiche alle varie voci e controlli collegati. L’informazione venne però ripresa online da molti anche se si trattava di una vera e propria burla (via Mashable). Nonostante questo, col passare del tempo, il nome ha circolato così tanto che anche a livello ufficiale il colosso degli snack ha iniziato a chiamare Julius Pringles l’omino baffuto:

Julius Pringles. The original hipster mustache. pic.twitter.com/5nCYnieO2p — Pringles (@Pringles) August 2, 2017

