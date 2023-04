È finalmente al cinema Cocainorso, il film di Elizabeth Banks ispirato a fatti realmente avvenuti. Abbiamo incontrato la protagonista Keri Russell, che ci ha parlato dei rischi che ha corso nell’interpretare il suo personaggio, spiegandoci che sono stati nettamente inferiori a quelli intrapresi dalla regista. “Non appena mi hanno parlato di questo film, eravamo al culmine della pandemia, per tutti noi le cose erano veramente intense, il mondo era veramente triste, e leggere questa sceneggiatura mi ha sconvolto… Questo film mi sembra veramente una folle, esilarante, incredibile maniera per evadere”.

Russell ha concordato con noi che il tono è stata la cosa più complicata da capire e veicolare nel film, “anche perché non avevamo idea di come sarebbe stato l’orso sullo schermo”, e ci ha spiegato come ha lavorato in questo senso, affidandosi soprattutto a Banks.

Scritto da Jimmy Warden, prodotto da Phil Lord e Chris Miller con protagonisti anche Ray Liotta, Margo Martindale, Alden Ehrenreich, O’Sea Jackson Jr. e Jesse Tyler Ferguson.

COCAINORSO: LA TRAMA

Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

