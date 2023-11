Arriva finalmente su Netflix il sequel di Code 8: la piattaforma streaming ha lanciato oggi il trailer di Code 8: Parte II, in arrivo nel 2024.

In un mondo in cui il 4 percento degli abitanti possiede poteri insoliti ed è controllato da robot altamente tecnologici, un ex detenuto si allea con un narcotrafficante che disprezza per proteggere una ragazza da un sergente di polizia corrotto.

CODE 8: PARTE II, LA TRAMA

In questo sequel di “Code 8”, Connor (Robbie Amell) è uscito di prigione e lavora come inserviente in un centro ricreativo dopo aver tagliato i ponti con il suo ex complice Garrett (Stephen Amell). Il tentativo di Connor di tenersi lontano dai guai naufraga quando è costretto ad aiutare la quattordicenne Pav (Sirena Gulamgaus) a fuggire da un gruppo di agenti corrotti guidati dal sergente King (Alex Mallari Jr.). King usa i nuovi cani robot per rintracciare Pav, mentre Connor si ritrova ancora una volta a chiedere aiuto a Garrett e alla sua squadra. Ma potrà fidarsi dell’uomo che lo ha fatto finire dietro le sbarre?

