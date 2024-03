La Universal ha diffuso in rete il trailer italiano di Coincidenze d’Amore, pellicola con protagonisti Meg Ryan e David Duchovny diretta dalla stessa Ryan.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dall’11 aprile. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale:

Bill (David Duchovny) e Willa (Meg Ryan) hanno avuto in passato una relazione sentimentale e ora si ritrovano bloccati per una notte in un piccolo aeroporto a causa di una tempesta di neve. Con un ritardo non quantificato, Willa, dotata di una spiccata emotività, e Bill, sostanzialmente un catastrofista, tornano a vivere attrazione e fastidio l’uno per l’altro esattamente come decenni prima. Fra la ricostruzione del loro passato in comune e il giudizio sulle proprie vite confrontate con i sogni condivisi di un tempo, inizia a insinuarsi il dubbio che l’incontro possa non essere una semplice coincidenza, ma qualcosa più simile a un incantesimo.