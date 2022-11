È disponibile su Disney+ Come per disincanto – e vissero infelici e scontenti, il film di Adam Shankman con Amy Adams, Maya Rudolph, Patrick Dempsey, James Marsden, Idina Menzel, Gabriella Baldacchino.

La nuovissima commedia musicale live action, Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti è il sequel del film Disney campione d’incassi Come d’incanto, che riunisce i membri del cast originale della storia della dolce fanciulla proveniente dal mondo delle fiabe di Andalasia che finalmente trova il suo principe azzurro nel regno di New York City. Sono passati 15 anni dal matrimonio di Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), ma Giselle è ormai disillusa dalla vita in città, così i due decidono di trasferirsi con la loro famiglia in crescita nella tranquilla comunità suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita da favola. Sfortunatamente, questa soluzione non è così semplice come Giselle aveva s...