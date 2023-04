Dal 12 maggio sarà disponibile in streaming su Disney+ Crater, adventure sci-fi diretto da Kyle Patrick Alvarez con protagonisti Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce e Scott Mescudi.

Per l’occasione sono stati diffusi in rete il trailer italiano e il primo poster del progetto.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster con la sinossi ufficiale:

Crater è la storia di Caleb Channing (Russell-Bailey), cresciuto su una colonia mineraria lunare e in procinto di essere trasferito definitivamente su un idilliaco pianeta lontano in seguito alla morte del padre (Mescudi). Ma prima di partire, per esaudire il suo ultimo desiderio, lui e i suoi tre migliori amici, Dylan (Barratt), Borney (Hong) e Marcus (Boyce), e una nuova arrivata dalla Terra, Addison (Grace), dirottano un rover per un’ultima avventura in un viaggio alla scoperta di un misterioso cratere.

