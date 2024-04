Qualche settimana fa è stata presentata Sora, la tecnologia rivoluzionaria di OpenAI che permette la creazione di video iper realistici partendo da semplici comandi testuali.

Alla tecnologia hanno avuto accesso solamente un numero ristretto di persone e tra queste ci sono i membri di Shy Kids, una casa di produzione con sede a Toronto, ovvero Walter Woodman, Sidney Leeder e Patrick Cederberg.

Attraverso Sora, i tre hanno dato vita a Air Head, un cortometraggio surreale che ruota attorno a un uomo che ha un palloncino al posto della testa.

Nel corso di un’intervista con THR, gli autori del corto hanno parlato della sua realizzazione, spiegando che il processo è stato tutt’altro che automatico, e sottolineando che per arrivare al risultato finale è stato necessario un intervento “manuale” ben preciso per sistemare visivamente il prodotto dell’IA generativa.

Hanno poi parlato del ruolo delle intelligenze artificiali che giocheranno nell’industria:

Woodman: Lo vediamo come uno strumento, qualcosa di molto vicino ad [Adobe] After Effects o Premiere. È uno strumento che ti aiuta a realizzare qualcosa attraverso le tue energie e il tuo talento. Si parla tanto del potere di questo strumento e del fatto che sostituirà ogni cosa, ma così si sottovalutano le storie, i componenti delle storie e il ruolo dei narratori. Io lo trovo uno strumento fantastico, specialmente nella fase di ideazione. […] Altri diranno: “Non mi piace, non voglio usarla“. Amo Quentin Tarantino. Amo Christopher Nolan. E credo che tutto questo non avrà il minimo effetto su di loro.

Cedeberg: Per me la cosa più emozionante è l’idea di dare forma alla tua visione in maniera più veloce, per dimostrarla meglio e magari per superare gli ostacoli e le resistenze proibitive del mondo del cinema. Ci sono tanti film indipendenti oggi, ma dire che il cinema indipendente sia in una situazione positiva sarebbe ingenuo e ignorante.

Leeder: Ogni progetto richiede un insieme di ingredienti diversi. Continueremo a girare su pellicola, continueremo a realizzare le cose in maniera tradizionale. Non tutti i progetti utilizzeranno Sora, ma ci saranno progetti specifici per cui Sora sarà di incredibile aiuto. Tutto dipende. È solo un altro strumento nel nostro arsenale.