In occasione dell’uscita di Oppenheimer in home video negli Stati Uniti (noi dovremo attendere dicembre), Christopher Nolan ha parlato con l’Associated Press rilasciando alcune dichiarazioni interessanti su temi di grande attualità.

Il problema quando si parla di intelligenza artificiale è che è un termine troppo ampio. Nel cinema viene utilizzata da molti anni in forme diverse, le persone devono iniziare a essere più specifiche. È uno strumento, e per me il pericolo sta nel fatto che invece non lo vediamo come strumento, ma come nuova entità alla quale le regole non si applicano. Ma è uno strumento che registi, sceneggiatori possono decidere di usare per cose diverse. La cosa importante è che le regole con cui utilizzarlo vengano rispettate, pagando in maniera corretta le persone per il loro lavoro se viene usato: la cosa importante è pensare a queste regole e applicarle. Bisogna assicurarsi che le leggi sul copyright e così via siano aggiornate. Ma sul fronte dell’utilizzo di questa tecnologia, ci sono tantissimi modi in cui si può applicare i vari tipi di Machine Learning. La cosa fondamentale è vedere l’intelligenza artificiale come uno strumento, in modo che la responsabilità sia della persona che lo sta utilizzando. Il potenziale dell’IA è tutto legato alla possibilità di raggiungere degli obiettivi inediti prima d’ora, e quindi è difficile pianificare qualcosa in tal senso perché non si può pianificare qualcosa di sconosciuto. Penso che la cosa fondamentale sia riflettere sulla responsabilità, tenendo aperto un dialogo tra studios e artisti sulle protezioni.