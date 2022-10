David Harbour è un Babbo Natale violento nel primo trailer di Violent Night

La Universal ha diffuso oggi in rete il primo trailer ufficiale di Violent Night, commedia d’azione natalizia con protagonista David Harbour (Black Widow, Stranger Things).

Nel film Harbour veste i panni di un particolare Babbo Natale che durante la notte della vigilia dovrà salvare una famiglia benestante da un gruppo di mercenari.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 2 dicembre, in quelle italiane dal 1° dicembre.

Il cast comprende anche Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation), John Leguizamo, Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Cam Gigandet (Twilight) e Brendan Fletcher (Arrow) nei panni del Krampus. Ecco la sinossi:

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour) è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo.