HBO ha diffso il trailer di David Holmes – The Boy Who Lives, il documentario prodotto da Daniel Radcliffe e diretto da Dan Hartley che andrà in onda il 15 novembre.

David Holmes è stata la controfigura di Daniel Radcliffe sin dal primo film della saga, ma sul set di Harry Potter e i doni della morte: parte 1 si infortunò gravemente durante le riprese della sequenza in cui Harry viene aggredito da Nagini a casa Bath. I medici gli diagnosticarono una tetraplegia permanente come conseguenza della caduta e questo mise fine alla sua carriera e alla sua vita come l’aveva sempre vissuta.

Il documentario conterrà materiale video inedito, uno sguardo al dietro le quinte del lavoro di Holmes sul set di Harry Potter, scene dalla sua vita attuale e interviste intime con Holmes, Daniel Radcliffe, amici, parenti ed ex colleghi.

David Holmes: The Boy Who Lived è prodotto da HBO Documentary Films in collaborazione con Sky Studios and Lightbox/Ripple Productions. Simon Chinn, Jonathan Chinn, Vanessa Davies e Amy Stares figurano come produttori, mentre Radcliffe, Holmes, Hartley, Sue Latimer e Sarah Spahovic figurano come produttori esecutivi.

