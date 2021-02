Venerdì MUBI festeggerà il Capodanno cinese con il lancio mondiale online di, il film d’esordio di Cathy Yan, regista di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) , che giusto un anno fa debuttava nei cinema.

La pellicola ha vinto nel 2018 il World Cinema Dramatic Special Jury Award per il cast d’insieme al Sundance Film Festival ed è stata poi presentata al BFI London Film Festival, all’AFI Fest e ai festival di Seattle, Philadelphia, Goteborg, Miami, Palm Springs e Dallas, dove ha ricevuto vari riconoscimenti. Il 12 febbraio farà il suo debutto sulla piattaforma streaming in esclusiva. Per l’occasione, ecco arrivare online il trailer sottotitolato in italiano: ve lo proponiamo in testa all’articolo. E per festeggiare il capodanno cinese e l’uscita del film, noi di BadTaste.it vi offriamo un mese di MUBI gratis: potete attivare la prova cliccando qui.

Questa invece la sinossi:

Un burbero allevatore di maiali, l’eccentrico proprietario di un salone, un cameriere gentile, un architetto espatriato e una ragazza molto abbiente si incontrano sullo sfondo di una tragedia: migliaia di maiali morti galleggiano sul fiume che conduce a una Shanghai sempre più moderna.

Una satira sociale che raduna un improbabile gruppo di personaggi della Shanghai contemporanea in un intrigo internazionale. Nel cast Vivian Wu, Zazie Beetz e Meng Li.