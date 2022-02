2oth Century Studios ha diffuso in rete il teaser trailer di, un thriller dalle sfumature erotiche diretto da(Attrazione Fatale, 9 settimane e ½) con protagonisti Ben Affleck e Ana De Armas.

Il lungometraggio è basato sul romanzo di Patricia Highsmith “Acque Profonde”, adattato per il grande schermo da Zack Helm e Sam Levinson.

Il lungometraggio sarà disponibile negli Stati Uniti in esclusiva streaming su Hulu dal 18 marzo.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Nel cast di Deep Water troviamo anche Tracy Letts, Lil Rel Howery, Dash Mihok, Finn Wittrock, Kristen Connolly, Jacob Elordi, Rachel Blanchard, Michael Braun, Jade Fernandez, Grace Jenkins, Brendan C. Miller, Devyn Tyler e Jeff Pope.

Ecco la sinossi ufficiale del romanzo:

Victor è un marito ideale, l’uomo che tutte le donne vorrebbero. Melinda è invece la donna che nessun uomo vorrebbe: la classica mogliettina carina ma sciatta, superficiale e sempre pronta a flirtare con chi si mostra anche solo vagamente disponibile. Nonostante tutto, il loro ménage familiare sembra solido e destinato a durare. Un giorno però l’equilibrio si spezza. La razionalità, che aveva sempre guidato Victor, sembra imboccare altra via, e Victor si trasforma in un killer freddo e determinato pronto a farsi giustizia da sè. Un viaggio nei meccanismi più reconditi dell’inconscio che ci svela come talvolta l’autocontrollo sia solo la più infida delle nevrosi, capace di mutare un uomo apparentemente tranquillo in uno psicopatico omicida.