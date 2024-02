Da Crunchyroll e Sony ecco il trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri, nelle sale italiane da giovedì 22 febbraio. Diretto da Haruo Sotozaki, è il nuovo capitolo in due episodi per il grande schermo del celebre anime. Campione d’incassi in tutto il mondo è tratto dalla saga di Koyoharu Gotoge, che con oltre 150 milioni di copie è tra i primi dieci manga più venduti della storia.

Demon Slayer ha inizio quando Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa da un demone, si unisce al Demon Slayer Corps per far tornare umana la sorella minore Nezuko dopo che questa è stata trasformata in un demone. Nell’aprile 2019, la serie anime televisiva Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha debuttato con Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, seguito dall’uscita del lungometraggio Mugen Train nell’ottobre 2020, dalle serie televisive Mugen Train Arc e Entertainment District Arc nell’ottobre 2021 e dal Il villaggio dei forgiatori di katana Arc nell’aprile 2023.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri sarà al cinema da giovedì 22 febbraio distribuito da Eagle Pictures.

