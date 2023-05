Dopo il teaser di qualche settimana fa, ecco arrivare online anche il trailer di Denti da squalo, il film diretto da Davide Gentile, giovane regista qui al suo primo lungometraggio (ma autore del corto Food for Thought del 2016) prodotto da Gabriele Mainetti.

Denti da squalo è prodotto da Goon Films di Mainetti con Lucky Red, Ideacinema e Rai Cinema, e verrà distribuito al cinema dall’8 giugno da Lucky Red. Nel cast troviamo Tiziano Menichelli, Virginia Raffaele, Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce.

Ecco anche la sinossi:

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.