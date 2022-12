Con l’intento di evitare ore su ore di post-produzione, i ricercatori della Disney hanno creato una rete neurale che possa ringiovanire o invecchiare attori nel giro di pochi secondi.

Gli esperti l’hanno chiamato FRAN e hanno distribuito i risultati dei loro studi online illustrando il funzionamento di questa “face re-aging network“. In sostanza si tratta di uno strumento che si basa su una banca dati contenente dei volti sintetici, che evita l’esigenza di trovare miglia e migliaia di immagini di persone reali di diverse età per “istruire” il calcolo.

FRAN usa quindi le informazioni derivate dalle immagini sintetiche facendo una previsione delle aree del volto di una persona vera che sarebbero soggette a cambiamenti nel corso del tempo.

Il risultato, come sostenuto da Disney Research Studios, è il “primo metodo pratico e completamente automatico per il cambio età nelle immagini in movimento“.

Nel video qui in alto sono disponibili alcune dimostrazioni dello strumento e anche un confronto con strumenti sviluppati in passato simili, che non tenevano conto di variabili come la difficoltà di illuminazione o l’instabilità di una ripresa.

Al momento non è chiaro quale sarà il prossimo passo, ma va detto che l’impiego di tecnologie per il ringiovanimento digitale è sempre più frequente. L’ultimo in casa Disney è quello di Harrison Ford per Indiana Jones e la ruota del destino.