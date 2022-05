Nel corso di un’apparizione da Jimmy Fallon per la promozione di, Benedict Cumberbatch ha parlato delle apparizioni a sorpresa presenti nel film ironizzando su Tom Cruise.

Il motivo è semplice: per molto i tempi i fan hanno speculato sulla possibilità che l’attore fosse stato scelto dai Marvel Studios per un cammeo. L’attore ha così approfittato per scherzare un po’:

Forse, Jimmy… potrei darvi un indizio su chi è nel film perché uscirà molto presto. Non dirò il nome, ma vediamo se indovinate di chi parlo in base alla melodia del tema musicale di un altro film molto noto.

A quel punto Cumberbatch ha intonato la melodia di Top Gun. “Oddio, davvero?” ha chiesto Fallon, e l’attore ha risposto:

No. Mi dispiace deludere chi ha acquistato il biglietto per vedere due film con Tom Cruise nello stesso mese.

Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato nelle sale italiane il 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!