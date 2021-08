Doctor Strange in the Multiverse of Madness

ha partecipato alla prima mondiale diqualche giorno fa e ha parlato, naturalmente, anche di

La conduttrice dell’evento ha chiesto all’interprete di Wong un commento sul film di Sam Raimi e l’attore si è limitato a dire che il film andrebbe chiamato “Doctor Strange nel multi-calendario” riferendosi al denso programma di riprese ricco di ostacoli a causa del Covid-19.

L’attore ha poi spiegato che le difficoltà maggiori sono state legate alla necessità di girare “tre versioni” di “varie scene diverse“, il che ha reso le cose ancora più complicate. La sensazione è che l’attore si sia lasciato scivolare un dettaglio quasi scontato: visto che si parlerà del “multiverso” è possibile che nel corso della pellicola vedremo versioni diverse della stessa scena.

Ha poi ammesso: “Ci siamo quasi, manca poco alla conclusione” riferendosi alle ultime riprese aggiuntive che dovrebbero tenersi nel corso delle prossime settimane.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

Quanto attendete il film diretto da Sam Raimi e scritto da Michael Waldron? Ditecelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!