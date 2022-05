– il cui titolo integrale e ufficiale è– è finalmente arrivato nei cinema italiani. In occasione del debutto cinematografico della pellicola di Sam Raimi previsto per questo fine settimana in tutti i principali mercati cinematografici internazionali, la Disney ha diffuso online la versione integrale della colonna sonora del cinecomic che, come noto, è stata composta da un abituale collaboratore del regista, ovvero Danny Elfman.

Potete ascoltarla su tutte le principali piattaforme musicali.

Doctor Strange nel multiverso della follia è uscito nelle sale dello stivale il 4 maggio, mentre in quelle americane sarà disponibile dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

