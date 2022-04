Qualche ora fa, i Marvel Studios hanno diffuso online una nuova featurette di, il cinecomic di Sam Raimi interpretato da Benedict Cumberbatch edin arrivo al cinema il prossimo 4 maggio.

Il contributo video propone gli interventi dei principali talent collegati alla pellicola, dal boss dei Marvel Studios Kevin Feige a Sam Raimi passando per i poc’anzi citati Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Ed è proprio quest’ultima a promettere che Doctor Strange nel Multiverso della follia, questo, ricordiamo, è il titolo ufficiale di Doctor Strange 2, avrà dei “momenti jumpscare” in perfetto stile Sam Raimi:

Sam è diventato famoso per queste terrificanti esperienze cinematografiche e sta creando più tensione possibile per il pubblico, in maniera tale da consegnare poi quel tipico momento spaventoso.

Kevin Feige aggiunge:

La nostra idea è sempre stata quella di andare a esplorare i lati più sconvolgenti, spaventosi del multiverso.

A prescindere dalla dimestichezza in ambito cinefumettistico, ha difatti diretto i tre Spider-Man della Sony con Tobey Maguire, Sam Raimi è universalmente noto per essere uno dei padri del moderno cinema horror grazie alla saga di La casa (Evil Dead). Il primo film ha compiuto 40 anni giusto qualche mese fa e, in quell’occasione, abbiamo pubblicato uno speciale dedicato proprio a questo capolavoro del cinema.

Doctor Strange 2: cosa c’è da sapere sul film con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.

Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron.

Il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 4 maggio nelle sale italiane.

