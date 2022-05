I Marvel Studios hanno diffuso online un nuovo promo diin cui le varie realtà e le varie linee temporali del Marvel Cinematic Universe s’incontrano. Potete ammirare il nuovo spot nella parte superiore di questa pagina.

L’arrivo di Doctor Strange 2 nelle sale fornisce anche la possibilità di vedere il primo teaser del secondo Avatar di James Cameron. Il kolossal, atteso da ben più di dieci anni, arriverà nelle sale a dicembre. Il filmato promozionale sarà in esclusiva nei cinema per una settimana, pi verrà anche distribuito online.

Diretto da Sam Raimi, il cinecomic dei Marvel Studios viene definito da molti come “il primo horror” realizzato dalla divisione cinematografica della casa delle Idee. Durante il press tour della pellicola, Benedict Cumberbatch ha potuto dire la sua in merito spiegando che, dal suo punto di vista, non è chiaramente una pellicola horror come può esserlo Shining o L’esorcismo di Emily Rose, ammettendo anche che, effettivamente, propone tutti i tipici marchi di fabbrica che possiamo aspettarci da un filmmaker come Sam Raimi (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Doctor Strange nel multiverso della follia è uscito il 4 maggio nei cinema italiani.

