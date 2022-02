Le voci erano vere: in occasione del Super Bowl 2022 è arrivato un nuovo trailer di

Il nuovo sguardo alla pellicola di Sam Raimi è arrivato proprio prima dell’inizio della partita e sta già catalizzando l’attenzione grazie alle sue adrenaliniche (e anche misteriose) sequenze. Nel giro di pochi minuti, Doctor Strange nel multiverso della follia, Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen sono finiti in tendenze su Twitter.

Il trailer è ricco di scene inedite dalla prossima pellicola dei Marvel Studios e ci mostra tutte le conseguenze di quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home. Una delle sequenze in assoluto più intriganti è quella in cui vediamo Strange, ammanettato, davanti a quelli che sembrano gli Illuminati. Tra questi spunta un personaggio calvo che dice: “Dovremmo dirgli la verità“.

Il film arriverà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.

