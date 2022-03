È arrivato un nuovo spot internazionale di, la pellicola di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen in arrivo a maggio nei cinema.

Potete trovarlo nella parte superiore di questa pagina.

Ieri abbiamo segnalato un’intervista rilasciata da Patrick Stewart durante la quale il leggendario attore ha parlato per la prima volta a viso aperto della sua presenza nel trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia. La star non è chiaramente scesa nei dettagli del suo coinvolgimento, ma ha ammesso che la voce del trailer (e la sagoma che si vede parzialmente di spalle) è proprio la sua. Ha anche spiegato quello che, in via del tutto ipotetica, potrebbe essere l’atteggiamento del Professor X nei riguardi di Stephen Strange. Trovate tutto quello che c’è da sapere in questo articolo.

La pellicola dei Marvel Studios approderà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto da Sam Raimi nella nostra scheda del film.

