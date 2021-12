LEGGI ANCHE –Ecco quanto verrà pagato Benedict Cumberbatch per Doctor Strange nel multiverso della pazzia

A sorpresa, i Marvel Studios hanno diffuso il trailer di, il primo film del 2022 della Casa delle Idee atteso per il 4 maggio in Italia.

Si tratta della “seconda scena” post-credit di Spider-Man: No Way Home, e in questo articolo avevamo parlato approfonditamente delle implicazioni presenti in alcuni passaggi di questo trailer, così come di alcuni dei personaggi che compaiono.

Ecco anche il poster:

E alcune immagini:

Nel cast di Doctor Strange nel multiverso della follia, lo ricordiamo, compariranno anche altre ben note star dell’Universo Cinematografico della Marvel come Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, e, con tutta probabilità, Tom Hiddleston. Il cinecomic è stato annunciato nel mese di luglio 2019 a margine del lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima del rinvio al 25 marzo 2022 e, successivamente, al 6 maggio 2022.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.

