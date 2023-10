Dopo il lancio in concorso al Festival di Venezia, Dogman si prepara a uscire nei cinema italiani: il nuovo, attesissimo film di Luc Besson arriverà infatti nelle sale del nostro paese il 12 ottobre, e noi di BadTaste.it ci prepariamo a offrirvi numerosi approfondimenti nei giorni che ci separano dall’uscita.

Partiamo oggi dal trailer italiano e da alcuni spot, che ci permettono di dare un primo sguardo alla pellicola con protagonista Caleb Landry Jones (Tre manifesti a Ebbing, Missouri, X-Men: L’inizio) nei panni di Douglas Munrow, un uomo che ha un rapporto molto con i sui (tantissimi) cani.

Della trama non vi raccontiamo di più, vi lasciamo al trailer (che potete vedere qui sopra) e agli spot:

Besson così ha descritto l’ispirazione per il suo film, che ha anche scritto oltre che diretto:

L’ispirazione per questo film è scaturita, in parte, da un articolo che ho letto su una famiglia francese che ha rinchiuso il proprio figlio in una gabbia quando aveva cinque anni. Questa storia mi ha fatto interrogare sull’impatto che un’esperienza del genere può avere su una persona a livello psicologico. Come riesce una persona a sopravvivere e a gestire la propria sofferenza? Con Dogman ho voluto esplorare questa tematica.

La sofferenza è uno stato che accomuna tutti noi e il solo antidoto per contrastarla è l’amore. La società non ti aiuterà, ma l’amore può aiutare a guarire. È l’amore della comunità di cani che Dogman ha fondato a fungere da guaritore e da catalizzatore. Dogman non sarebbe il film che è senza Caleb Landry Jones. Questo complesso personaggio aveva bisogno di qualcuno che potesse incarnarne le sfide, la tristezza, il desiderio, la forza, la complessità.

Le persone guardano i film per cogliere una sorta di verità dalla storia, anche se sanno che si tratta di finzione. Volevo essere il più onesto possibile nella realizzazione del film. Voglio che proviate dei sentimenti nei confronti del protagonista, di ciò che fa, delle azioni che compie come reazione alla sofferenza che ha patito. Vorrete fare il tifo per lui.

Spero che il pubblico possa elaborare nella propria mente ciò che Dogman ha subito, il dolore che è davvero difficile da ingoiare. Ha sofferto più di quanto la maggior parte delle persone potrà mai soffrire, eppure possiede ancora una dignità.